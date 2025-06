"Picchiata e offesa". Ma viene assolto

Per lei il marito era una persona violenta che, negli ultimi sette anni di matrimonio, l’avrebbe picchiata e offesa accusandola ingiustamente di tradirlo con amici di famiglia e colleghi. Per lui la moglie avrebbe ingigantito dei semplici litigi dovuti a problemi caratteriali. Il giudice Alberto Pallucchini ieri ha creduto all’imputato, un 67enne residente ad Ancona ma nativo della Francia, difeso dall’avvocato Laura Versace. La moglie, 68 anni, anconetana, era parte civile e chiedeva un risarcimento danni di 40mila euro per aver subito percosse e offese per sette anni, dal 2017 al 2024 quando poi lo ha denunciato ai carabinieri. A febbraio del 2024 aveva sporto querela. La Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, per maltrattamenti in famiglia, e il 67enne ieri procedeva con il giudizio abbreviato. Per lui il pubblico ministero ha chiesto due anni di condanna. Il giudice lo ha assolto perché il fatto non sussiste. La difesa dell’uomo ha prodotto una copiosa documentazione fatta anche di scambi di messaggi tra le parti per provare la non veridicità di quanto affermato in querela dalla parte offesa. La moglie aveva sostenuto che i primi problemi erano sorti nel 2017. Al rientro da un compleanno di una parente lui l’avrebbe percossa in auto perché alla festa la moglie aveva salutato e parlato con dei vecchi colleghi di lavoro, lui sarebbe stato convinto (stando alla moglie) che lei lo aveva tradito con loro. Per il marito lei lo avrebbe tradito con loro. Nel 2019 avrebbe preso un pugno in un occhio, sempre per gelosia, con il livido coperto dal trucco. A marzo del 2020 sarebbe stata aggredita in casa e salvata dai due figli che la coppia ha avuto. Non c’erano però mai state denunce. La prima risale a febbraio 2024, quando il marito l’avrebbe aggredita per aver controllato il loro conto corrente. La vittima aveva chiamato il 112. Referti ospedalieri non ci sono mai stati.

m.v.