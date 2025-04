Scene di vita di anni 70. Un grande pubblico alla Galleria delle idee

C’è grande soddisfazione alla Galleria delle Idee per il riuscitissimo appuntamento di sabato scorso ‘E infine ci tolsero il dalek’, condotto da Massimo Parisi che ha intrattenuto il pubblico per più di un’ora raccontando aneddoti, scene di vita quotidiana degli anni 70 con particolare attenzione agli avvenimenti musicali, televisivi cinematografici di quel periodo. Il pubblico non si è limitato ad ascoltare ma ha partecipato con commenti e rilanci, dando vita ad una bella serata leggera, interessante ed interattiva come si prometteva di essere. "Ringraziamo sinceramente e con affetto l’autore e tutto il pubblico presente", dicono dall’associazione che trova casa nei locali della Galleria tra le vie Leopardi e Bixio. Con questo appuntamento si stanno per chiudere le iniziative stagionali della Galleria delle Idee, che rappresentano però solo la punta dell’iceberg dell’attività dell’associazione L’Ondaverde. Realtà che, suddivisa in gruppi di lavoro, si sta impegnando anche in altri ambiti per tutelare la difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini. Per sostenerne le attività, la Galleria delle Idee ricorda ai cittadini "l’importanza di valutare l’opportunità di donarci nella dichiarazione dei redditi" il cinque per mille.