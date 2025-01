Schianto tra moto e furgone: un ferito

Momenti di paura ieri pomeriggio in via Galilei per l’ennesimo incidente che ha vistom protagioniste le stradeb cittadine.

Ppoco prima delle 17:30, i vigili del fuoco sono dovuti intervenore proprio in via Galilei per un incidente stradale che ha visto coinvolti una moto e un furgone.

La squadra di Senigallia ha messo in sicurezza i veicoli e ha collaborato con il personale di soccorso sanitario del 118 per prestare assistenza al motociclista, che è sttao scaraventato a terra. Dopo le prime medicazioni il motociclista è stato successivamente trasportato all’ospedale di Senigallia per tutte le verifiche del caso. Al momento dei soccorsi il motociclista non sembrava in gravi condizioni.

Sul posto dello schianto sono intervenuti anche i Carabinieri impegnati per effettuare i rilievi del caso e provvedere ad evitare problemi con il traffico.

Il tema degli incidenti in città resta sempre di difficile soluzione.