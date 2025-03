Scintille in maggioranza pure sui disturbi alimentari

Il consigliere Dem Giacomo Petrelli porta in consiglio la mozione sul contrasto ai disturbi alimentari e spacca la maggioranza. Sembrava un ordine del giorno ‘tranquillo’, destinato a raccogliere consensi bipartisan e invece proprio all’ultima curva prima del rettilineo finale la seduta consiliare dell’altra sera ha messo in mostra tensioni latenti. La discussione in aula è stata interrotta più volte e i lavori sono rimasti fermi per almeno 45 minuti prima che si potesse tornare sui banchi della sala consiglio per votare l’Odg. E proprio in questa fase la maggioranza di centrodestra si è spaccata. O meglio, Fratelli d’Italia, visto che le consigliere Maria Grazia De Angelis e Fabiola Fava hanno preferito non partecipare al voto e per protesta nei confronti degli accordi presi dalla maggioranza con l’opposizione hanno deciso di restare sedute sui divanetti fuori dall’aula consiliare. Un buffetto, certo, a chi invece dal centrodestra quella mozione l’ha condivisa e approvata con un voto unanime, se si eccettua i due voti mancanti: "Era un testo di buon senso – commenta l’autore dell’ordine del giorno, Giacomo Petrelli – in cui si chiedeva a governo e parlamento di creare un fondo adeguato e autonomo per il contrasto ai Dca, i Disturbi del comportamento alimentare. Ad oggi, infatti, i fondi per i Dca sono all’interno del budget previsto per i Lea della salute mentale e con questa mozione chiedevamo di scorporare i due capitoli. Bene che la mozione sia passata e per questi ringrazio la consigliera Marina Taus (Lega, ndr) che ha tessuto le trattative tra le due parti. Non votare un documento del genere, dedicato a chi soffre, è stato vergognoso".