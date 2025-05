Sciopero della sanità privata, i sindacati:: "Adesione massiccia e diffusa ovunque"

"Al netto degli altissimi contingenti precettati per garantire i servizi essenziali, l’adesione è stata massiccia e diffusa in tutte le Regioni e ha visto anche il sostegno di tanti pazienti e familiari, che hanno riconosciuto una battaglia che riguarda anche loro. Perché dove ci sono salari bassi e diritti negati, ci sono meno servizi e meno tutele per i più fragili". I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, commentano così lo sciopero proclamato per il rinnovo del contratto della sanità privata e delle Rsa. E annunciano: "continueremo a promuovere azioni di pressione già dai prossimi giorni, coinvolgendo gli Ispettorati territoriali per verificare nelle Aziende il rispetto dei contratti collettivi, dei carichi di lavoro e dei profili professionali nelle strutture accreditate". Lo sciopero nazionale di 24 ore è ancora in corso mentre una mobilitazione sta coinvolgendo in tutta Italia decine di migliaia di lavoratori con presidi davanti alle sedi delle Regioni e delle associazioni datoriali in molte città.