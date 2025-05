Scontro tra bande di ragazzini: spunta un coltello

E’ una escalation di comportamenti violenti che riguarda giovanissimi, quasi tutti minorenni. Teatri dei loro scontri le piazze di Osimo e Castelfidardo.

A piazza Nuova mesi fa un 17enne marocchino aveva accoltellato un coetaneo, connazionale, forse per una parola di troppo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il caso è stato subito attenzionato dai tribunale dei Minori. L’altra sera, verso le 18.30, un altro brutto episodio si è verificato a Castelfidardo, nei pressi del campo sportivo "Gabbanelli" dove era in corso una partita di calcio.

Il racconto prende pieghe differenti, a seconda di coloro che prendono parola. Un gruppo di giovani osimani ha raggiunto l’ingresso dove si è trovato di fronte l’altro gruppo di fidardensi. Frequentano tutti la stessa scuola a Osimo, sapevano che a quell’ora si sarebbero trovati lì. Si fronteggiano da diverso tempo ormai, anche poche settimane fa alle giostre di piazzale XXV Aprile poco distante, dove hanno provocato diversi danni. L’altra sera sono volate brutte parole, insulti. Ad un certo punto uno di loro si sarebbe dato alla fuga su un motorino sottratto davanti allo stadio. Poco più avanti è rovinato a terra.

Il gruppo "avversario" l’ha raggiunto ed è scattata la rissa. Pare fosse presente anche il ragazzo protagonista del fatto di piazza Nuova. Nel parapiglia è saltato fuori anche un coltellino con cui uno di loro ha accoltellato un altro procurandogli una ferita di lieve entità.

Sul posto è arrivata subito l’ambulanza e poi la pattuglia dei carabinieri. Da un balcone alcuni residenti hanno assistito alla scena già iniziata e uno in particolare avrebbe visto un ragazzo di quelli gettare un involucro contenente verosimilmente un piccolo quantitativo di droga sotto una panchina, altro fatto su cui i militari stanno indagando.

La situazione sta diventando incandescente. Quei ragazzi si accordano tramite Whatsapp e scelgono location e modalità precise per scontrarsi. Alcuni girano anche video con il cellulare per immortalare le scene. Poi, se riescono, fuggono in motorino per sottrarsi all’identificazione delle forze dell’ordine.

Il consigliere di FdI Marco Cingolani dice: "Ho già presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco cosa ne pensasse della rapina avvenuta alle giostre ai danni di un ragazzino da parte di una baby gang. Un fatto grave che merita la dovuta attenzione. Mi aspettavo una risposta adeguata ma non c’è stata". Da parte loro i cittadini chiedono più controlli e presenza di vigili per cercare di arginare tale fenomeno.

