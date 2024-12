Scoperta una rete di spaccio: arrestato con oltre due etti di coca

La segnalazione relativa a un’intensa attività di spaccio è arrivata direttamente ai carabinieri di Osimo che si sono messi subito in moto per risalire all’origine della catena.

Le indagini li hanno portati fuori provincia, a Porto Sant’Elpidio. Il Norm di Osimo, assieme ai colleghi della Compagnia di Fermo, ha arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne di origini albanesi, domiciliato a proprio Porto Sant’Elpidio già noto alle forze dell’ordine. I segnali raccolti riconducevano a lui, quelli rilevati dalla rete di spaccio.

Appresa la notizia che il giovane potesse occultare stupefacenti in casa, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare due involucri di cellophane che contenevano complessivamente 226 grammi di cocaina. Il 25enne li teneva nascosti in una plafoniera I carabinieri hanno trovato poi un bilancino di precisione che serviva, con tutta probabilità, a pesare la sostanza.

Nel prosieguo delle indagini sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e 4 schede sim. L’uomo, dopo il fotosegnalamento in caserma, è stato portato nella Casa di reclusione di Fermo. La cocaina sequestrata sarà inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Ancona. Le indagini sono tuttora in corso anche per ricostruire la rete dello spaccio che potrebbe aver toccato diversi Comuni anche dell’anconetano e risalire ai potenziali acquirenti.