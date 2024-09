Scoppia la rissa fuori dal locale: 5 nei guai

Lite sotto il condominio, i residenti chiamano i carabinieri. È successo giovedì sera a Marina di Montemarciano dove cinque operai originari dell’Est Europa, che svolgono lavori per una ditta edile, hanno iniziato a discutere animatamente per poi venire alle mani. Le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno chiesto l’intervento dei militari. I cinque sono stati tutti identificati. Una discussione che si è infiammata per futili motivi ed è poi sfociata in lite, sono volate alcune manate e qualche spintone prima dell’arrivo dei militari. I cinque avevano alzato il gomito e forse anche per questo, non si sono resi conto che stavano esagerando fino a disturbare i residenti. Nel tratto di statale all’altezza del semaforo di Marina di Montemarciano, non è la prima volta che intervengono i carabinieri per sedare una discussione animata, era già accaduto anche in passato: gli avventori di alcuni locali, in preda ai fumi dell’alcool, sono stati più volte protagonisti di discussioni o liti.

E anche giovedì sera è stato provvidenziale l’intervento dei carabinieri per evitare che la situazione potesse degenerare. Quella di Montemarciano è una zona ormai attenzionata da parte delle forze dell’ordine. Proseguono i controlli dei carabinieri per arginare il fenomeno dei furti in abitazioni: questa settimana alcuni colpi sono stati messi a segno in via della Resistenza a Marzocca. I vicini di casa non hanno notato strani movimenti o auto sospette: i ladri hanno mirato a denaro e monili, il bottino è in corso di quantificazione. Diversi anche i furti a segno negli ultimi giorni sulla spiaggia di velluto dove ignoti hanno preso di mira alcune abitazioni di via Raffaello Sanzio dove i testimoni avrebbero notato due donne aggirarsi con fare sospetto tra alcuni palazzi. Ladri che non hanno risparmiato nemmeno l’hinterland con colpi a segno a Trecastelli, Corinaldo e Arcevia, dove le telecamere di un’abitazione in località Santa Croce ad Arcevia hanno filmato un uomo che, in sella ad una moto si aggirava nel giardino di una casa a ridosso della provinciale. La stessa abitazione dove il proprietario ha notato a distanza di ore una finestra forzata e alcuni oggetti rubati.