Scopre i ladri in casa: "Sono stanca e sconvolta"

Si è accorta che qualcosa non andava una volta inserita la chiave nel portone della sua abitazione perché, come sempre, non ha sentito il suo cagnolino abbaiare, farle le feste. Ha avuto paura ad accendere la luce. Ha fatto qualche passo e poi ha sentito distintamente dei rumori e addirittura alcune voci di persone che parlavano italiano: "Fuggiamo, forza, è arrivata". Ha scoperto così che i ladri erano ancora in casa sua l’osimana che l’altra sera ha subito un furto nella sua casa di via Cittadini all’Aspio di Osimo. Il cane l’avevano chiuso in cucina. "E’ la seconda volta che accade, sono sconvolta – racconta -. Sono riusciti a trafugare poco a dire la verità, devo ancora fare la conta di quello che manca. Mi aiuterà mia figlia che è fuori casa. Di danni invece ho visto subito che sono ingenti. Sono stanca e sconvolta".

Hanno rotto il vetro della finestra e la serrandina per entrare, forse proprio poco prima che la proprietaria rincasasse. Un vicino di casa dice di aver visto una macchina appostata per troppo tempo lì fuori, un’Audi bianca. Due sere prima l’Aspio e San Biagio erano già stati "visitati" dai malviventi: in un caso specifico, il proprietario, rincasato, proprio come la signora, mentre i ladri erano ancora all’interno, sarebbe stato addirittura minacciato di morte.

L’hanno gridato mentre fuggivano nell’oscurità, non permettendo all’osimano di vederli in viso o appuntarsi il numero di targa della macchina. La chat del Consiglio di quartiere è più che mai in allerta: "Siccome sono stati segnalati diversi furti anche in appartamenti della nostra zona – scrivono presidente e vice -, si consiglia di fare la massima attenzione e segnalare prontamente alle forze dell’ordine eventuali persone e auto sospette. Importante prendere e segnalare anche il numero di targa". In zona Palabaldinelli invece due ragazzi si sono dati alla fuga all’arrivo dei carabinieri: erano stati segnalati da alcuni residenti per la presenza costante e insistente ai loro campanelli da parte dei due appunto che richiedevano di visionare le caldaie. Furti, tentate truffe porta a porta e anche atti vandalici sono stati, di nuovo, segnalati in pieno centro alla Polizia municipale: alcuni ragazzini hanno danneggiato una panchina nei pressi dei giardini di piazza Nuova.

Silvia Santini