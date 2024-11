Scovate trappole per cani e gatti: denunciato

Avrebbe disposto due trappole per la cattura di animali domestici, come cani, gatti o altre specie di passaggio, in un’area verde. Ma dopo la segnalazione della presenza di quei sospetti marchingegni, sospetti al punto di violare la legge, la Polizia locale di Falconara è intervenuta a colpo sicuro ed ha stroncato un’attività illegale. A finire dei guai un uomo che – si è scoperto in seguito ad ulteriori accertamenti – deteneva anche una carabina, opportunamente segnalata alle autorità ma custodita senza le dovute cautele: per questi motivi il cittadino è stato denunciato. In occasione dei controlli del territorio, gli agenti hanno scovato le due gabbie in metallo che presentavano un meccanismo a scatto, attivato dalla pressione esercitata dal peso dell’animale stesso, perfettamente attive al momento della verifica, ma prive di esca all’interno.

Non solo. Sono state scoperte quattro staffe di metallo e una matassa di rete metallica utilizzata per la loro costrizione. Secondo le ricostruzioni degli operatori del Comando di Palazzo Bianchi, "le trappole erano di dimensioni tali da consentire la cattura anche di gatti e cani". Naturalmente quanto ritrovato è stato tempestivamente sequestrato, onde evitare eventuali sofferenze agli animali. Orgogliosa dell’ennesimo intervento degli agenti si è detta il sindaco Stefania Signorini, che detiene proprio la delega alla Polizia locale: "Desidero esprimere loro il più sentito plauso per l’importante operazione che ha portato al sequestro di gabbie destinate alla cattura di animali di affezione, in particolare gatti, nei pressi di un’abitazione privata – la voce del primo cittadino –. L’intervento degli operatori ha consentito di interrompere una possibile pratica crudele, che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza e il benessere degli animali domestici presenti sul nostro territorio".

Nel dettaglio delle competenze acquisite dal Corpo guidato dal comandante Luciano Loccioni, questa operazione, per il sindaco "dimostra, ancora una volta, l’impegno e la determinazione della nostra Polizia locale nel tutelare la sicurezza pubblica e il rispetto delle leggi che proteggono gli animali domestici. Ringrazio vivamente gli agenti per la prontezza e la professionalità dimostrata, che ha permesso di porre fine ad un atto illecito e inaccettabile nella nostra comunità". La promessa e la chiusura: "Continueremo a collaborare con le forze dell’ordine e a vigilare affinché Falconara sia sempre un luogo sicuro per tutti i suoi abitanti, inclusi gli animali che fanno parte delle nostre famiglie". A fine maggio, sempre in materia di animali, la Polizia locale aveva scoperto 15 piccioni stipati senz’aria tra gli scatoloni di un furgone sovraccarico: il conducente era stato sanzionato per 800 euro.

Giacomo Giampieri