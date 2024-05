Screening gratuiti subito sold out: è polemica

"Il Gruppo Amici per lo Sport è un’organizzazione di volontari senza scopo di lucro. Chi ha il piacere di collaborare alle nostre iniziative non ha che da iscriversi all’associazione, che è sempre aperta a nuovi ingressi. L’impegno diretto sul campo è il modo migliore per comprendere le numerose e oggettive difficoltà che si incontrano nell’organizzazione di eventi così articolati e, allo stesso tempo, può evitare di dilungarsi in oziose e ingenerose illazioni sui social media". Una nota, quella del Gas, che prova a spegnere le polemiche degli ultimi giorni in merito all’ennesima iniziativa di prevenzione – lo screening senologico ed oncologico al via oggi e in scena fino a sabato alla Pinacoteca francesca – che ha saputo fare centro. Non a caso, domenica sono state aperte le prenotazioni e in pochissimi minuti gli organizzatori sono stati costretti a chiuderle visto il sold-out. Un’ulteriore conferma della consueta riuscita degli eventi sanitari promossi dall’associazione capitanata da Tarcisio Pacetti che, collaborando direttamente con i professionisti, a partire dal 2011 ha sottoposto ad accertamenti oltre 11mila persone. Dati più concreti delle chiacchiere in rete.

"Pianificare e organizzare eventi di tale portata comporta l’intervento di diversi enti, istituzioni e associazioni e il fattivo contributo di aziende che credono nel progetto prevenzione del Gas – spiega Tarcisio Pacetti – in memoria di Gianfranco Badiali, sfortunato pallavolista falconarese. Nonostante il contributo di personale medico da parte della Clinica Dermatologica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche diretta dalla professoressa Oriana Simonetti, Dermatologia e dell’Inrca di Ancona diretta dal primario dottor Alfredo Giacchetti, della Sod Chirurgia Senologica Aou Marche diretta dal dottor Enrico Lenti con la collaborazione dei dottori Francesco Braccioni, Marco Gentili e Eugenia Raffaeli della Lilt, coordinati dal presidente provinciale Ugo Braccioni e dalla presidente regionale Maria Rosa Brunori, quest’anno non è stato possibile tenere i cinque giorni canonici per carenza di personale medico qualificato".

Il risultato: liste per lo screening gratuito completate in un amen. Senza contare, poi, "il momento di difficoltà che sta vivendo la sanità regionale, in cui le prenotazioni per visite dermatologiche, anche private e a pagamento, comportano tempi di attesa molto lunghi – aggiunge Pacetti –. Quindi l’opportunità offerta dallo screening era molto attesa ed è questa l’unica ragione per cui i posti disponibili si sono rapidamente esauriti". E, al netto di tutto, oggi si parte. Le visite prenderanno il via alle ore 9 e proseguiranno fino alle 13. Poi riprenderanno il pomeriggio dalle 14 alle 18. Stessa formula confermata anche per domani. Per quanto concerne, invece, la giornata di sabato, ecco gli orari: la mattina, dalle 9 alle 13, il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30.

Giacomo Giampieri