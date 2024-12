Scritte contro Pieroni. La solidarietà del Psi

E’ Il Partito socialista delle Marche ad esprimere solidarietà al sindaco di Loreto Moreno Pieroni per le scritte offensive apparse nella città mariana. "Anche se il primo cittadino, grazie al suo carattere solare, ha reagito con spirito ironico, come partito non possiamo non interrogarci sulla matrice del gesto e condannare fermamente questi episodi che ledono la persona ancor prima del politico - commenta Mario Paglialunga, segretario e presidente del Psi regionale -. Esternazioni frutto di un odio verso la politica e gli unici "frutti" raccolti sono il populismo e l’astensione alle urne".