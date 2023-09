Scuola al via con più studenti Più di ottomila dai nidi alle medie

di Pierfrancesco Curzi

Mercoledì prossimo inizia l’anno scolastico e, contro ogni aspettativa, cresce la popolazione scolastica. Saranno 8.124 (8.013 nel 2022-2023) bambini e ragazzi, suddivisi in 388 classi, che dal 13 settembre entreranno nelle strutture scolastiche di competenza comunale (dai nidi alle scuole medie) per dare l’avvio all’anno scolastico 2023-2024. Dal calo di residenti nel capoluogo, sotto quota 100mila, alla denatalità che colpisce tutto il Paese, ecco un dato a sorpresa.

A contribuire, senza dubbio, la presenza di alunni e alunne di origini straniere, pari a 1.816 unità che rappresentano il 22,35 del totale: "Per una scuola anconetana più multiculturale, un aspetto che mi sta molto a cuore _ ha detto il sindaco, Daniele Silvetti, alla conferenza stampa di presentazione dell’anno didattico in città assieme all’assessore ai servizi educativi, Antonella Andreoli e a quello delle manutenzioni Daniele Berardinelli _. Ancona è una città inclusiva, con tanti nuovi anconetani che stimolano l’integrazione, l’efficienza e la sensibilità". L’altro ieri Silvetti ha incontrato la nuova dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, per un confronto generale sugli aspetti correlati alla sicurezza, alla mobilità di studenti e famiglie: "Rinnovo l’invito ai genitori all’uso sempre più frequente del trasporto pubblico per i loro figli studenti _ ha aggiunto Silvetti _. Io l’ho fatto sottoscrivendo l’abbonamento al bus per la mia figlia maggiore che va al liceo. Usare il mezzo pubblico migliora i tempi delle famiglie e la qualità della vita. Auguro a tutti gli studenti e le studentesse, i bambini e le bambine un luminoso anno scolastico e faccio loro gli auguri di buon inizio". La popolazione scolastica dorica sarà ripartita in 61 scuole per 53 plessi e suddivisa nelle 29 scuole d’infanzia, in 21 scuole primarie, in 11 scuole secondarie di primo grado e 10 scuole a tempo pieno. L’istituto comprensivo più popoloso è quello di Grazie-Tavernelle seguito da quello Pinocchio-Montesicuro; il meno popolato lo Scocchera con 794 alunni. Novità arrivano dal trasporto scolastico. L’ottimizzazione del servizio permetterà di coprire integralmente il servizio di trasporto andata e ritorno dalla scuola della Montagnola fino alle Falcone.

Un’operazione che produrrà un risparmio di circa 75mila euro per le casse comunali. Durante l’anno scolastico dovrebbero entrare in servizio almeno due dei cinque pulmini elettrici da 30 e da 42 posti acquistati tramite fondi ministeriali dalla vecchia giunta e presto consegnati. In 565 hanno fatto domanda, ma le iscrizioni sono state riaperte. A questi si aggiungono quasi 210 studenti del trasporto scolastico straordinario per le scuole trasferite per via del sisma. L’assistenza a scuola per l’anno scolastico 20232024 riguarderà 207 alunni con disabilità di cui sono 30 le nuove richieste; nell’anno scolastico 2022-2023 erano stati 203, di cui 15 hanno concluso il percorso scolastico a giugno. Lo stanziamento annuale per il servizio di assistenza sarà di 1,1 milioni di euro.