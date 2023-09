Scuola, partonosubito i servizimensa e bus

Allo squillo della prima campanella dell’anno scolastico, a Osimo quest’anno partono anche tutti i servizi collegati per bambini e ragazzi. "Si è proseguita la politica di sostegno della famiglia continuando ad abbattere e sfoltire i costi sostenuti per la frequenza dei figli minori ai servizi comunali, al massimo, per quanto è stato possibile nel rispetto dei vincoli di bilancio. La ratio di fondo è stata realizzare un progetto sociale di aiuto diffuso alle famiglie con figli in età scolare per la fruizione dei servizi dedicati", afferma l’assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Andreoni. Anche quest’anno scolastico, sempre su proposta di Andreoni, non si paga la quota fissa (che ammontava a 20 euro), azzerata. Togliendo la quota fissa il costo del servizio diventa variabile mese per mese e agganciato alle presenze effettive. Le tariffe per l’anno scolastico 2023-2024 rimangono confermate come per lo scorso anno scolastico, sia quelle riferite alla mensa che al trasporto. Il costo della mensa, che inizierà a partire dal 19 per ogni ordine e grado di scuola, all’infanzia varia da 3,20 a 5,50 (quote scaglionate per fasce Isee), alla primaria da 3,8 a 5,6 e alla secondaria di primo grado da 5,75 a 6,7. Mille e 550 è il totale degli iscritti. Il servizio bus conta 700 iscritti (lo scorso anno 560), aumentato proprio per il basso costo delle tariffe (gratis fino a 15mila euro di Isee, dai 15mila ai 21mila e 500 25 euro e sopra tale cifra 50 euro, andata e ritorno, altrimenti l’importo è dimezzato). "Anche quest’anno poi siamo in grado di assicurare fin dal primo giorno di scuola l’assistenza integrativa scolastica a 104 alunni, in particolare a 57 alunni gravi e a 47 alunni non gravi". Confermati i dirigenti scolastici Fabio Radicioni per l’istituto comprensivo Caio Giulio Cesare e Rosanna Catozzo per il Fratelli Trillini. Cambio invece alla Bruno da Osimo, dove Mario Mattioli lascia il posto a Michela Vincitorio. Il dirigente ha scritto una lettera di saluti: "Dopo quattro anni qui, in questo momento di saluto, desidero anzitutto esprimere profonda gratitudine nei confronti delle persone che ho avuto la fortuna di incontrare in questa splendida realtà, vera eccellenza della scuola italiana. Da settembre 2019 ad oggi abbiamo fatto tanta strada insieme, superando enormi difficoltà e raggiungendo obiettivi ambiziosi. Sono certo che il cammino proseguirà, con immutato vigore, sotto la guida della nuova dirigente".

Silvia Santini