Scuola, servizi pronti sin dal primo giorno

Da mercoledì circa 3.500 studenti degli Istituti comprensivi di Osimo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, torneranno nei banchi. L’Amministrazione Comunale ha lavorato per garantire l’efficienza dei servizi scolastici sin dal primo giorno, rispondendo a tutte le richieste ricevute. I servizi di mensa, pre-scuola e trasporto scolastico saranno infatti attivi già dal primo giorno. Per il trasporto scolastico, il servizio è stato potenziato con due corse supplementari per ridurre il disagio legato alle uscite anticipate. Gli arredi richiesti dagli istituti scolastici sono in gran parte consegnati altri sono in fase di consegna. "In merito agli interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie, possiamo dire che per quanto riguarda i lavori nei plessi scolastici, la scuola riparte con la regolare esecuzione della manutenzione ordinaria. Gli uffici tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi in tutti gli istituti senza rilevare criticità significative – spiega l’assessore alla Scuola Monica Bordoni -. Sul fronte della manutenzione straordinaria, sono stati completati i lavori programmati: interventi nella corte esterna della scuola materna di Campocavallo, l’ampliamento dello spazio mensa e la sistemazione della copertura della scuola primaria di Osimo Stazione. Sono quasi ultimati anche i lavori di completamento della materna di Collefiorito, finanziata con fondi Pnrr, che includono anche la sistemazione del parco antistante. Tra gli interventi in programma, il restyling del cortile interno della scuola "Bruno da Osimo" e la realizzazione della nuova scuola di Campocavallo, per un ampliamento degli spazi scolastici e ambientali". In fase di progettazione esecutiva vi sono anche i lavori di manutenzione al plesso "Marta Russo" dove è in fase conclusiva la realizzazione di un murales, progetto nato dalla collaborazione tra la scuola e il Comune. Lunedì mattina si terrà un incontro in Comune con i tre nuovi dirigenti scolastici degli Istituti: Annamaria Greco per l’istituto "Trillini", Lorella Bellegia per l’Istituto "Caio Giulio Cesare" e Fabio Radicioni per il "Bruno da Osimo". "Siamo orgogliosi di aver lavorato con impegno per garantire che le scuole della nostra città siano pronte ad accogliere gli studenti in un ambiente sicuro, confortevole e stimolante. Il nostro obiettivo rimane migliorare costantemente i servizi scolastici e di sostenere l’intero percorso formativo di ciascun alunno". In queste ore intanto è stato fissato il Consiglio comunale per mercoledì alle 15, banco di prova importante per la maggioranza che dovrà surrogare tre consiglieri comunali e, per farlo, avere il numero legale mancato all’ultimo civico consesso.