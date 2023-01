Scuole accorpate e polemiche

Pochi scolari, l’ufficio scolastico regionale ha comunicato nei giorni scorsi al Comune che l’istituto comprensivo di Monte San Vito sarà accorpato con l’Istituto comprensivo Marina-Montemarciano dal primo settembre prossimo. Non mancano le polemiche a Monte San Vito, dove l’opposizione dell’ex sindaco Sabrina Sartini (Noi per Monte San Vito) punta il dito contro la decisione della giunta Cillo di "spendere 300mila euro per sistemare il piano terra della nuova scuola De Amicis per ospitare la segreteria dell’istituto comprensivo". "L’Istituto comprensivo di Monte San Vito – spiega il sindaco Cillo – ha attualmente 540 alunni e come tutte le scuole è in costante calo demografico e per la norma vigente è un Istituto scolastico sottodimensionato. Questo significa che la norma consente l’autonomia fino a 600 alunni e un dirigente scolastico titolare che per questi motivi, dopo il pensionamento della prof Natalini, l’istituto è andato in reggenza. Andare in reggenza significa avere un dirigente scolastico diverso ogni anno con ovvi disagi per la gestione scolastica".