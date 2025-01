"Se coltivi i girasoli i danni sono totali"

"Siamo vincolati nella scelta di cosa coltivare dalla presenza massiccia dei cinghiali. Il girasole non lo mettiamo più perché i danni sono pressoché totali. Capita che se si salva qualche pianta, comunque non valga la pena trebbiare talmente è poco il raccolto. Io devo avere dall’Atc circa 20mila euro di rimborsi. L’ultimo che ho ricevuto risale all’estate 2023 ed era riferito all’anno precedente, il 2022. Tra l’altro il danno non viene coperto per intero. Il fatto è che noi abbiamo l’azienda proprio al confine con il Parco Gola della Rossa. I cinghiali stanno tranquilli nel parco durante il giorno per evitare cacciatori e selezionatori ed escono la notte tranquilli di non essere braccati".