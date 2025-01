Senigallia città gourmet protagonista in tv

La spiaggia di velluto protagonista questa settimana sul piccolo schermo. È andata in onda ieri sera la prima puntata di Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese che ha scelto tra i giurati lo chef Due Stelle Michelin Moreno Cedroni. Protagonista e giurato insieme a Marisa Laurito nel ristorante di Venezia: questa volta sarà lui, insieme alla Laurito ad assegnare le Stelle, da 0 a 3 per ogni vip che si cimenterà ai fornelli.

E domenica Senigallia sarà la protagonista della puntata di ‘Quattro Ristoranti’, girata in città la scorsa primavera. Borghese, insieme a quattro ristoratori titolari di locali sul lungomare di levante, è pronto a scegliere quale sarà il locale vincente. Nei real del programma, agli occhi attenti dei senigalliesi non sono passati inosservati alcuni particolari che saranno presentati nella puntata di domenica.

Senigallia sempre più Città Gourmet, pronta a distinguersi non solo per la sua spiaggia di velluto e i suoi monumenti, ma anche per le eccellenze enogastronomiche che nascono in città, la stessa che vanta Cinque Stelle Michelin in otto chilometri di lungomare, ma a distinguersi sono anche le pizzerie che allungano la lista dei locali che ogni anno fanno il pieno di riconoscimenti.