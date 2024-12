Senigallia: la Spiaggia di velluto verso 1 milione di presenze, Rotonda a Mare protagonista

La Spiaggia di velluto pronta a sfondare il tetto di 1 milione di presenze e il sito ‘Turisti per caso’ invita a visitarla e celebra la Rotonda a Mare. "Una delle più interessanti città delle Marche – si legge nel sito - lasciamoci sorprendere dalla bellezza di un luogo che, anche d’inverno, presenta il lato più bello del mare. C’è u luogo che è vetrina della città, simbolo di cambiamento e allo stesso tempo di resilienza è la Rotonda a Mare, dove se pensavi che il mare in inverno non riuscisse a sorprendenti, c’è una città dove potrai addirittura camminarci sopra".

A celebrare il mare fuori stagione, ci aveva già pensato Enrico Ruggeri: il suo successo ‘Il Mare d’inverno’ è nato proprio passeggiando tra Marotta e la spiaggia di velluto. Nel gioiello sospeso tra cielo e mare sono state allestite le luminarie, un modo per renderlo ancora più unico e regalare così, agli amanti del mare fuori stagione, un’immagine unica.

La destagionalizzazione è uno degli obiettivi dell’Amministrazione Olivetti che dopo il Natale è pronta a lanciare Senigallia anche per San Valentino, nell’attesa che venga ufficializzato il milione di presenze che le consentirà di entrare nel G20 spiagge.

L’Osservatorio sul monitoraggio dell’Imposta di soggiorno si è riunito per presentare i dati, aggiornati al 30 settembre 2024. La relazione tecnica, che si basa esclusivamente sui dati comunicati dalle strutture ricettive fino a settembre, è stata condivisa dall’assessore al turismo Simona Romagnoli con l’Osservatorio sull’Imposta di soggiorno. Nel 2024 le strutture attive sono 834 per un totale di pernottamenti dichiarati pari a 722mila 940 con una imposta dovuta totale di 614mila euro. "A scanso di equivoci e per leggere correttamente questi dati occorre considerare che le 722mila 940 presenze dichiarate fino a settembre sono un numero parziale perchè molte strutture devono ancora comunicare i propri dati estivi e per farlo hanno tempo fino al 31 gennaio prossimo -precisa l’assessore al turismo Simona Romagnoli - non è poi tecnicamente corretto confrontare i numeri sulle presenze ricavati dal pagamento dell’imposta di soggiorno con i dati sulle presenze diffusi dalla Regione Marche perchè non coincideranno mai, in quanto utilizzano sistemi di raccolta dati diversi". Secondo le proiezoini, si va verso il milione e oltre, un risultato raggiunto grazie all’impegno di far veicolare il nome della spiaggia di velluto attraverso radio, televisione e naturalmente il web.