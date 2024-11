Senigallia verso il G20 del turismo

La spiaggia di velluto verso il G20, il network tra le venti principali località balneari italiane, che da sole attraggono 50 milioni di visitatori, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia. Un modello vincente quello di Senigallia che ambisce ad entrare nel G20: "Abbiamo parlato degli eventi, ma anche delle tante problematiche che interessano le località balneari d’Italia – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – ora attendiamo i dati ufficiali riguardo alle presenze. Si tratta di incontri che consentono di confrontarsi con realtà simili che affrontano ogni anno le stesse problematiche e criticità nella gestione dei servizi erogati per cittadini e turisti". L’obiettivo è quello di poter entrare a far parte del G20: ieri il sindaco Massimo Olivetti era presente a Milano, nella sala del Consiglio di Amministrazione di Cairo Editore, dove si sono dati appuntamenti gli altri sindaci appartenenti al network, per fare il punto sull’ultima stagione turistica e presentare le attività del prossimo anno. Sabato si accenderanno le luminarie che daranno il via all’apertura del calendario degli eventi natalizi in programma in città fino al 6 gennaio. Un calendario di eventi per ogni stagione, è questo l’obiettivo della Giunta Olivetti per far vivere la città in ogni periodo dell’anno. Dai dati ufficiosi, Senigallia dovrebbe aver raggiunto per la prima volta il milione di presenze durante la scorsa estate, questo grazie anche ad iniziative, come il raduno Harley Davidson, messe in cartellone in un periodo di bassa stagione. Intanto oggi in città è atteso il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il Pd accusa l’Amministrazione di mancata trasparenza: "La Lega usa il Comune di Senigallia per i suoi fini elettorali? Inaccettabile mancanza di trasparenza nella visita della Ministra Locatelli – spiega il Pd in un comunicato - L’iniziativa è prevista per domani nella sala consiliare di Senigallia. Quella che avrebbe dovuto essere un’occasione di confronto ampio e inclusivo, si è trasformata nell’ennesima convention elettorale organizzata dalla Lega locale. La Giunta Olivetti dimostra ancora una volta un’assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni democratiche, piegando spazi pubblici e momenti istituzionali agli interessi di un partito che, peraltro, è in piena crisi politica ed elettorale". Non si è fatta attendere la risposta della segretaria provinciale della Lega Elena Campagnolo, che ricopre anche la carica di assessore all’ambiente e al porto nel Comune di Senigallia: "La visita è un evento istituzionale e al contempo un’occasione di confronto per tutte le realtà che quotidianamente operano in questo ambito – spiega – spiace constatare che il Pd non perde occasione per speculare su queste iniziative".

Silvia Santarelli