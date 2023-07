"Sensi d’estate", prima alla Mole Metti una notte dedicata al tango

"Sensi d’estate" compie 22 anni e festeggia col tango. Si inizia oggi, alla Mole, alle 21.30. La rassegna culturale estiva del museo tattile statale Omero durerà fino al 23 agosto con appuntamenti e spettacoli che animeranno la città. Sei gli appuntamenti che verranno ospitati nella splendida cornice della corte della Mole Vanvitelliana di Ancona, tra pescherecci, cinema all’aperto e profumo di mare. Apre la kermesse oggi ‘Tango a dos voces. Note e versi di una musica che ha stregato il mondo’, con voci di Giacomo Medici e Sarita Schena. La performance è viaggio musicale nel tango, per omaggiare gli artisti che ne hanno segnato la storia. Musicisti: Massimiliano Pitocco al bandoneón, Massimiliano Caporale al pianoforte. Ad impreziosire il concerto i ballerini e maestri di tango Alessandro Esposto e Sara Porfiri, ex campioni europei di tango.

Il 26 luglio, Victor Carlo Vitale porterà in scena Novecento di Alessandro Baricco. A quasi trent’anni dal debutto del monologo di Baricco, torna dunque uno spettacolo immortale sull’uomo, i suoi sogni e le sue paure. Il primo appuntamento di agosto, il 2, vedrà il ritorno dell’irriverente Duco Bucolico, cioè Antonio Ramberti e Daniele Maggioli per il nuovo album ‘Via col vento’. I due artisti romagnoli scrivono canzoni di cantautorato illogico d’avanguardia, tra improvvisazione e libertà. Mercoledì 9 agosto, Carla Manzon porta in scena ‘Juliette. Vita di una cantante’, una lettura-spettacolo omaggio a Juliette Grèco, artista globale che ha segnato un’epoca. Donna simbolo del Novecento, la sua vita è ancora un fulgido esempio per le giovani generazioni. Musiche immortali con la fisarmonica del maestro Romano Todesco.

Una settimana dopo, va in scena ‘Musica da Ripostiglio…perché da camera ci sembrava eccessivo’, un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, dai classici italiani a influenze straniere, in un’atmosfera tipicamente retrò. Il 23 agosto Sensi d’Estate si conclude con la serata in collaborazione con l’associazione ‘Amici della Lirica Franco Corelli’. Durante le serate di Sensi d’Estate, dalle 21.00 alle 24.00, la collezione design del museo Omero è aperta e visitabile, eccezionalmente con ingresso gratuito.

Nicolò Moricci