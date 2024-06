Una settimana di riposo (e silenzio), meritata, ma in questi giorni la dirigenza del Castelfidardo si è incontrata per iniziare a pianificare la stagione che verrà. Per un Castelfidardo che non dovrebbe presentare novità in panchina. Rimarrà (anche se non è stato ufficializzato) mister Marco Giuliodori a guidare la formazione fidardense per la terza stagione consecutiva. Per un Castelfidardo che vorrà ben figurare in quarta serie dopo averla ritrovata dopo due anni, persa nel beffardo spareggio salvezza di Fano ai tempi supplementari. E la società biancoverde non sta pensando di rinforzare solo la squadra, non dovrebbero mancare innesti di categoria, ma anche molte conferme della rosa vincente (in questi giorni il dg Varoli sta iniziando la serie di telefonate ai giocatori protagonisti della cavalcata vincente in Eccellenza), ma anche la struttura societaria. Si vocifera da mesi che dovrebbero entrare forze nuove, locali, a dare sostegno alla ‘triade’ composta dal presidente Franco Baleani, dal vice Costantino Sarnari e dallo scouting Fausto Pigini. Mancherebbe anche in questo caso solo l’ufficialità. Attesa forse anche per oggi. Nuovi dirigenti e nuovo sarà anche il presidente del Castelfidardo.

Un ruolo che non dovrebbe essere ricoperto più da Franco Baleani. Sembrano quindi trovare conferma le parole pronunciate dallo storico presidente dei biancoverdi una decina di giorni fa, nel giorno della promozione in D di Fabbri e compagni: "Ho 76 anni, ho iniziato da dirigente a 16 anni con la Vis. Sono in società da sessanta anni svolgendo i ruoli di vicepresidente e poi presidente. Non potevo festeggiare meglio i sessanta anni da dirigente, anche se ormai è ora di tirare i remi in barca, che subentri qualcuno più giovane". Baleani rimarrà comunque vicino alle sorti del Castelfidardo, da dirigente.