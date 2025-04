Serve da bere a un quindicenne senza chiedere documenti: multa

Non chiede il documento e serve una bevanda alcolica ad un ragazzo, sanzionato un locale del centro storico. È la seconda volta in un anno. A sorprendere il barista, gli agenti della polizia locale che qualche sera fa hanno effettuato attività finalizzata al contrasto della vendita di alcol ai minori a salvaguardia della salute dei giovani. Controlli che verranno intensificati con l’avvio della stagione estiva che quest’anno sarà un susseguirsi di eventi. Durante il servizio, gli agenti hanno accertato che a un 15enne era stata venduta una bevanda alcolica, senza che gli fosse chiesto alcun documento per verificarne l’età. Gli agenti hanno sequestrato la bevanda, affidando l’adolescente al genitore e denunciando il barista all’Autorità giudiziaria. Un anno fa, nello stesso locale, il titolare era stato sorpreso a vendere alcol ad un sedicenne ed era stato sanzionato. Una settimana fa erano stati gli uomini del Commissariato a sanzionare un locale del centro storico dov’era stata venduta una bevanda alcolica ad un 16enne. Qualche mese fa, il barista di un locale della città era stato sorpreso a somministrare un alcolico a un minore. E con l’avvio della stagione estiva, il raggio di controllo dovrà ampliarsi e comprendere anche i bar degli chalet sul lungomare. Nel mirino delle forze dell’ordine, non solo la vendita a minori di alcool, ma anche di sigarette: nei giorni scorsi in una scuola media della città sono state rinvenute delle sigarette elettroniche, con tanto di cavo usb attaccato alla presa, nei bagni. Nel mirino i luoghi che sono abitualmente frequentati da giovani dal tardo pomeriggio fino a notte, soprattutto durante il week-end.