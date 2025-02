"Serve qualcosa che attiri la gente"

"Io vengo a lavorare con l’autobus, per comodità perché qui i parcheggi o non ci sono o sono a pagamento. Oltretutto quello che è stato fatto in piazza della Repubblica ha peggiorato la situazione, perché lì, almeno, qualche posto c’era. E poi manca qualcosa per rianimare questa città, oltre all’estate, alle crociere, al turismo estivo. D’inverno il turismo non c’è, non ci sono gli eventi, non c’è qualcosa che attiri le persone in centro, che animi questa zona come invece succede altrove. Questa non è una città di grandi eventi, solo cose piccole. In altri capoluoghi non si soffre come ad Ancona, siamo lungo il corso principale, tra il porto e piazza Cavour, ci dovrebbe essere molta più gente. Ma incide anche il fatto che alla domenica siano pochi i negozi aperti e tante persone che vengono qui poi finiscono per lamentarsi".