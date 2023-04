"Servono anni per rifarci del danno subito"

La questura di Ancona, dopo il declassamento del 2018, è tornata a salire di rango e ciò comporterà, tra le altre cose, l’aumento della dotazione di agenti per la sede centrale e per i commissariati di zona. L’annuncio del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri è stato dato giovedì dal Sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, durante una tavola rotonda ad Ancona sul tema della sicurezza. Il Siulp, uno dei più forti sindacati di polizia, tuttavia, analizza i danni provocati da quel declassamento: "Ci vorranno anni per risolvere i danni provocati dai mancati investimenti _ è il commento di Alessandro Bufarini, segretario provinciale del Siulp _. L’aumento dei furti in genere, +14,3%, e delle rapine in genere, +23,5%, come pure il notevole numero di decessi dovuti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale, 82 nel periodo luglio 20212022 sono numeri che restano. Così come il cospicuo aumento dei reati commessi da soggetti minorenni e la gravità degli stessi sottolineano le difficoltà e le conseguenze delle mancate assegnazioni di personale e la diretta incidenza sui diritti dei cittadini. I maggiori tagli di questi ultimi anni, infatti, li ha subiti il personale più a diretto contatto proprio con i cittadini, ossia la squadra volante e le pattuglie della polizia stradale. Il Siulp è stato il primo a evidenziare i ‘pericoli’ del declassamento e l’importanza della città di Ancona come capoluogo di Regione sia dal punto di vista commerciale, dei trasporti che dal punto di vista della Sicurezza. Se i commissariati di polizia di Osimo, Fabriano, Jesi e Senigallia hanno serie difficoltà a garantire la presenza sul territorio di una pattuglia h24, la questura, con un territorio e utenti assai più vasto, ha serie difficoltà a garantirne due".