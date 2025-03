Settimana del cervello. Ecco tutte le iniziative

In occasione della Settimana nazionale del Cervello 2025, in programma da domani a domenica 16 marzo, l’Asp Ambito 9 di Jesi, in collaborazione con il ‘Festival le vie del benessere’ e la ‘Scuola superiore delle politiche sociali e socio sanitarie’, organizza una serie di eventi locali per sensibilizzare la comunità sull’importanza della salute del cervello, del benessere psicofisico e della gestione delle emozioni, con un focus speciale sul ruolo dei caregiver di persone con patologie neurodegenerative. In Italia sono 1.127.000 i malati di demenze e nelle Marche 33mila. Con l’invecchiamento della popolazione, il numero di persone affette da queste patologie è destinato a crescere nei prossimi anni.

Nella Settimana nazionale del Cervello sono in programma numerose attività anche in Vallesina, pensate per la cittadinanza anziana, come screening cognitivi gratuiti per monitorare la salute cerebrale, e attività motorie e culturali per favorire un invecchiamento sano e attivo. Si parte domani con un incontro dal titolo ‘Stili di vita e invecchiamento del cervello’ per un approfondimento su come le abitudini quotidiane influenzano il benessere cerebrale. Appuntamento alle 9.30 a Palazzo dei Convegni dove, moderati da Alessandro Stronati, interverranno lo psichiatra Luca Mallardo e la neurologa Maria Del Pesce. Dalle 15 alle 18.30, alla sala riunioni dell’Asp, aperto uno sportello gratuito per uno screening cognitivo riservato agli over 65: un’opportunità, questa, per monitorare la salute mentale e la funzionalità cognitiva degli anziani.