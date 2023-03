"Sguardi d’Egitto. Divinità e amuleti del Piceno antico": l’archeologa Zanone al Mannucci

‘Sguardi d’Egitto. Divinità e amuleti del Piceno antico’. E’ il titolo della conferenza aperta al pubblico che l’archeologa Amanda Zanone terrà questo pomeriggio (ore 15) nell’aula magna del Liceo artistico ‘Mannucci’ di Ancona. Funzionaria del Museo Archeologico Nazionale delle Marche preposta alle collezioni e ai servizi educativi, la Zanone dedicherà il suo intervento ad alcuni reperti del museo, come gli amuleti da tombe picene o i bronzetti di divinità sincretiche, quali Iside-Fortuna, che attestano in epoca romana l’assimilazione di culti stranieri. Sarà così ripercorsa la storia di quelle interconnessioni culturali, favorite da rotte marittime lungo le quali viaggiavano non solo mercanzie, ma anche idee, saperi, riti. Un percorso in cui l’approdo naturale del Conero era sicuramente inserito come punto nodale.