Shogun, la mano di Mirco Paolini nella serie che ha vinto gli Emmy

C’è la mano di un fidardense di talento nella serie di Disney plus "Shogun" che ha trionfato ai Creative Emmy awards. L’ingegnere di Castelfidardo Mirco Paolini ha lavorato agli effetti speciali. "Lavoro come Fx td (ingegnere delle simulazioni fluidodinamiche) per uno studio a Stoccolma, Ilp – important looking pictures. In questa serie tv, "Shogun", andata in onda su Disney plus, ho lavorato e fatto da supervisione alla quasi totalità degli effetti visivi dove è coinvolta l’acqua. Il nostro lavoro è strato premiato come migliori effetti visivi, con un Emmy Award, che è il più alto riconoscimento televisivo americano. Corrisponde all’Oscar per la televisione. Ci ho lavorato con tutta la passione e dedizione possibile lo scorso anno. A ritirare il nostro premio sono andati il nostro supervisore e producer, Phillip Engstrom e Chelsea Mirus. Grazie a tutta la squadra per avermi aiutato a raggiungere un altro sogno che costella la mia carriera". Paolini infatti non è nuovo a premiazioni di alto livello: nel 2021 faceva parte del team tecnico che ha vinto il David di Donatello per gli effetti speciali del film "L’incredibile storia dell’isola delle Rose" su Netflix. La pellicola è risultata vincitrice del David 2021 per i migliori effetti visivi, il premio è stato consegnato al teatro dell’Opera di Roma e trasmesso in diretta su Rai Uno. Il film, interpretato da Elio Germano, prevedeva alcuni dei vfx più complessi mai prodotti in Italia. In particolar modo c’è quella scena del mare in tempesta, di cui ha parlato Carlo Conti durante l’assegnazione dei David, che è uno dei momenti di tensione centrale della pellicola. In quel periodo l’Italia e il mondo interno erano in pieno lockdown per l’emergenza sanitaria ma Paolini non si è fermato, anzi, ha raccolto la sfida e ha portato a casa un lavoro eccellente nonostante tutto. In tutti questi anni il fidardense non ha smesso mai di lavorare e ha portato avanti diversi progetti sempre per lo studio svedese per cui lavora. La serie Disney vincitrice e molto apprezzata dal pubblico è formata da 10 episodi ed è ambientata nel Giappone del XVII secolo, una storia di guerra, passioni e potere basata sul romanzo bestseller di James Cavell. Lascia senza fiato ad esempio la nave che affonda nel mare, effetto speciale di cui Paolini è stato maestro. I Creative Ammy hanno preso parte lo scorso fine settimana al Peacock theatre di Downtown Los Angeles. La saga ha vinto 14 delle 16 statuette cui era candidata.

Silvia Santini