Si accende la ciclopedonale del Conero

Mancano due giorni all’inaugurazione ufficiale della Ciclopedonale del Conero. L’appuntamento è per domenica mattina con primo ritrovo alla stazione ferroviaria e poi lo spostamento al punto di partenza collegato al sentiero già attivo da anni che collega Vallemiano a Pietralacroce.

Grazie a un progetto realizzato e finanziato dalla vecchia giunta Mancinelli arriva finalmente al taglio del nastro (nel frattempo la guida del capoluogo è passata al centrodestra dopo le elezioni del maggio 2023) di un’opera ben fatta e già molto apprezzata dalla cittadinanza, dai turisti, dai visitatori in genere e soprattutto da chi ama le due ruote ecologiche.

L’iniziativa di domenica, infatti, è dedicata in larga parte ai ciclisti che procederanno lungo la pista partendo appunto da Vallemiano per arrivare fino al parcheggio a monte della baia di Portonovo attraverso un percorso molto suggestivo. L’amministrazione comunale, a partire dall’assessore Daniele Berardinelli, hanno allestito un evento di festa proprio nel punto di arrivo della ciclabile a totale disposizione anche dei bambini e delle famiglie. Le condizioni meteo, annunciate come buone, dovrebbero garantire la piena riuscita della giornata di festa. La ciclopedonale ha inizio a Vallemiano, in coincidenza con il sentiero ‘direzione parco’ e prosegue attraversando la campagna che circonda le zone di Pietralacroce (altro punto di accesso), La Vedova, il Trave (all’altezza del bivio per Varano, a lato dell’ area verde con panchine) e la vallata successiva fino a raggiungere il parcheggio a monte di Portonovo: il tutto per 11 chilometri.