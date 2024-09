Si dimette il consigliere Cingolani. Un’altra crepa in maggioranza

Il consigliere "antonelliano" di Rinasci Osimo Massimo Cingolani ha annunciato le proprie dimissioni dal Consiglio, un’altra crepa per la maggioranza. "Lascio il mio incarico con serenità - ha affermato Cingolani - nella convinzione che chi mi succederà saprà meglio adattarsi alle dinamiche attuali e portare avanti il lavoro con la dedizione necessaria. A coloro che mi hanno sostenuto con il loro voto, esprimo il mio sincero rammarico. Tuttavia, sono certo che comprendano quanto per me sia fondamentale operare in un contesto in cui posso esprimere al meglio le mie capacità e i miei principi, cosa che in questa situazione non è stata possibile. Ringrazio tutti per la comprensione e auguro al Consiglio un proficuo proseguimento dei lavori". Al suo posto Francesco Sallustio, il primo dei non eletti della lista, già critico in passato verso l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Francesco Pirani. "I matrimoni partono bene e possono finire male, ma è molto difficile assistere al contrario", aveva dichiarato Sallustio lo scorso 25 luglio, commentando i difficili equilibri all’interno della maggioranza. Cingolani ha chiarito che la decisione è maturata dopo una lunga e ponderata riflessione, principalmente a causa delle modalità operative e di collaborazione che non hanno rispecchiato il suo modo di intendere l’impegno pubblico. Il consigliere uscente ha spiegato che la mancanza di sintonia sia con la maggioranza che con la minoranza lo ha portato a prendere questa drastica decisione. Il prossimo Consiglio Comunale dovrebbe essere convocato la prossima settimana.