Si ribalta col trattore nei campi Arriva l’elicottero: 48enne grave

Stava effettuando dei lavori in campagna, ma il trattore che stava guidando improvvisamente si è ribaltato finendo in una scarpata profonda tre metri: ferito gravemente un quarantottenne di origini straniere.

Il drammatico incidente agricolo è avvenuto ieri mattina, a pochi minuti dalle 11, nelle campagne tra Serra de’ Conti e Montecarotto, in contrada Taragli, poco distante dalla strada provinciale dei Castelli.

L’uomo, addetto ai lavori agricoli, originario della Tunisia ma residente in zona, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, mentre il trattore gommato si ribaltava, è rovinato a terra.

E’ riuscito ad uscire da solo dalla cabina del trattore finito in una scarpata di 3 metri, ma aveva un forte dolore al fianco. Scattato l’allarme il 48enne è stato preso in carico dai sanitari. È rimasto sempre cosciente per tutta la durata dei soccorsi.

Sul posto, atterrato nel campo si è portata l’eliambulanza levatasi in volo dall’ospedale regionale di Torrette.

Anche i vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia sono sopraggiunti per la messa in sicurezza del mezzo agricolo.

L’uomo d origini tunisine resta monitorato all’ospedale regionale di Torrette ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

sa.fe.