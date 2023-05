Simonella a destra e Silvetti a sinistra: le nuove schede elettorali per il ballottaggio

Ida Simonella a destra e Daniele Silvetti a sinistra. Tranquilli, non c’è stato alcun ribaltone ideologico, è soltanto la posizione dei due candidati a sindaco nella scheda elettorale che gli anconetani aventi diritto di voto si troveranno domenica davanti in cabina. Una scheda nuova e modificata a causa dell’apparentamento tra centrodestra e Ripartiamo dai Giovani, il movimento di Marco Battino. Le liste a sostegno di Silvetti da sette dunque passano a otto. La Commissione elettorale circondariale ha effettuato ieri mattina le estrazioni per il posizionamento dei candidati e delle liste collegate sulla scheda elettorale e sono emerse dunque le loro posizioni. Stando alle regole dettate dalla commissione stessa, il voto dovrà essere espresso con un segno sul nome del candidato sindaco prescelto.

I seggi saranno aperti domenica 28 e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Si procederà con lo scrutinio alla chiusura delle votazioni. Il corpo elettorale rimane invariato, con 80.752 anconetani chiamati al voto. Anche per questa tornata saranno impegnati alle urne 406 scrutatori e 105 presidenti di seggio, ai quali sarà corrisposto un nuovo compenso, uguale a quello del primo turno.