Sindaco con i balneari: sul tavolo la sicurezza

Il sindaco e l’assessore al Turismo hanno incontrato ieri mattina gli operatori balneari. "Si è trattato di un incontro interlocutorio – ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – un altro incontro è già stato fissato per martedì prossimo".

Si comincia quindi a delineare la stagione 2025 che vede i balneari pronti a organizzarsi, anche in base alle deroghe che potranno essere concesse e che consentiranno di poter tenere aperti gli stabilimenti oltre l’orario prestabilito dall’ordinanza. Tra i temi trattati, anche la possibilità di fare ‘pubblico intrattenimento’ che sarà consentito solo negli stabilimenti che saranno messi a norma dotandosi di licenza. Nessuna discoteca abusiva sotto le stelle, ma bisognerà attenersi rigorosamente alle normative.

Tra i temi che gli Amministratori affronteranno con i balneari, c’è anche quello legato alla sicurezza, che interessa soprattutto gli stabilimenti che si trovano nel tratto interessato dalla Movida, lo stesso che in passato è finito nel mirino dei vandali. Vittime dei malviventi in alcuni casi, anche alcuni stabilimenti decentrati. Non solo attrezzature danneggiate, ma anche bagnini aggrediti nonostante l’ordinanza che vieta l’accesso all’arenile dopo la mezzanotte.