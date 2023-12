L'ultimo Natale da sindaco: Pugnaloni si emoziona nel saluto ai dipendenti comunali di Osimo

Osimo (Ancona), 22 dicembre 2023 – Il sindaco Simone Pugnaloni stamattina ha salutato i dipendenti comunali nel suo ultimo Natale da sindaco di Osimo. “La macchina comunale ha sempre sollecitato l’integrazione di nuovo personale e la nostra amministrazione ha fatto il possibile per soddisfare questa esigenza, come dimostrano le ultime assunzioni – ha detto -. Con emozione, essendo il mio ultimo saluto natalizio da sindaco, ho ringraziato ogni dipartimento, il dirigente, i funzionari e collaboratori per i risultati ottenuti insieme in questi 9 anni e mezzo. Come tanti altri sindaci sogniamo di raggiungere il 100 per cento degli obiettivi di mandato, ma guardando alla mia storia sono soddisfatto di aver raggiunto un buon 80% ne sono grato a loro”.

E’ vero che ci sono giunte segnalazioni di disservizi e disagi, ha poi detto, aggiungendo: “Nel silenzio però arrivano anche mail che ringraziano della disponibilità e cordialità mostrate allo sportello dai nostri dipendenti. Ho portato l'esempio delle carte d'identità, dove magari ci sono state liste d'attesa lunghe ma purtroppo spesso chi prendeva appuntamento poi non si presentava, senza avvisare, impedendo quindi di sostituirli e accorciare i tempi. E' vero poi che per le urgenze abbiamo aperto di sabato, siamo rientrati di pomeriggio, proprio per venire incontro alla cittadinanza”.

Stesso vale per gli accessi agli atti: “Stiamo per la prima volta investendo 600mila euro per digitalizzare l’intero archivio edilizia, in modo da permettere di gestire ai professionisti le pratiche dal loro studio, senza dover venire in Comune. Abbiamo digitalizzato anche molti servizi di pagamento e da casa o in tabaccheria è possibile stampare certificati anagrafici. Abbiamo investito nell'immagine di sicurezza, innovazione, e presenza del corpo di polizia locale che ha a disposizione nuove autovetture, un processo digitale dei verbali, 145 telecamere installate, una caserma ristrutturata e nuovi agenti. Come giunta comunale abbiamo sempre preteso tanto dagli uffici, c'è stata a volte anche molta animosità tra giunta, dirigenti e funzionari, ma da questo confronto sono scaturite idee nuove e percorsi costruttivi che hanno portato poi a raggiungere l'obiettivo. La conviviale, oltre a scambiare gli auguri di Natale, è stata occasione per dare il benvenuto ai 9 nuovi dipendenti: Paolo De Bonis nel settore demografico ufficio anagrafe, Monica Errante al Suap, Laura Foresi, Stefano Marani e Serena Piergiacomi alla polizia locale, Ludovica Giuliani e Pamela Greco all’ufficio tributi, Silvia Lucchetti all’ufficio ambiente e Andrea Vissani al Suep”.