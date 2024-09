Sirio Sebastianelli a 100 anni dalla nascita

S’intitola "La forza di vivere, la gioia di scrivere" l’incontro promosso venerdì, alle 18, nel giardino di Fablab di via del Commercio, nel ricordo di Sirio Sebastianelli a cento anni dalla nascita. Un personaggio che ha lasciato una traccia importante nel territorio falconarese e non solo. Giornalista e scrittore, Sebastianelli è stato uno studioso che si è occupato con attenzione e passione dei problemi di operai, minatori, contadini in un momento di trasformazione di un’intera società nel periodo del dopoguerra. Un uomo degno di essere omaggiato. Il compito sarà affidato al professor Fabio Ciceroni, suo amico da sempre ed ai giornalisti e ricercatori Athos Giminiani e Lucia Perazzoli. Luca Gabrielli si occuperà invece di leggere alcuni dei brani tratti dai libri scritti da Sebastianelli. La serata sarà accompagnata dalle musiche scelte ed eseguite dal maestro Katia Luzi. L’incontro è stato organizzato dall’associazione Pro Castelferretti, in collaborazione con la famiglia dello scrittore e sarà aperto alla cittadinanza.