"Situazione difficile in giunta, la Orologio cerca di stemperare"

Ci avrebbe messo "la faccia per pura facciata" e per "cercare di stemperare la situazione". Al contrario avrebbe dovuto "evitare di fare certe affermazioni, tipo ‘Abbiamo sempre collaborato per il bene della città’". Non si fa convincere, il capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini, dalle parole dell’assessore Ilenia Orologio che, ieri sul Carlino, era stata l’unica a parlare delle dimissioni del predecessore allo Sport, Raimondo Baia. "Probabilmente le dichiarazioni rese da Baia potrebbero anche essere vere e condivisibili", spiega Baldassini. E ovvero, un passo di lato dettato da "motivi personali e familiari". E, come chiarito da Baia, prima, e Orologio, poi, quel passo non si legherebbe alla convulsa vicenda della gestione dello stadio Roccheggiani. Eppure per il comandante navale, Baia "nei suoi due parziali mandati nelle Giunte Signorini", una ad agosto 2020, l’altra dalla riconferma della Prof. nel 2023 a lunedì scorso, "è risultato più assente che presente, sia nelle riunioni di Giunta che in Consiglio. Vuoi per gli impegni personali e familiari, vuoi per quelli lavorativi. Fatto sta che la maggior parte delle riunioni di Giunta sono state da lui disertate". "Le assenze nelle riunioni di Giunta sono state volute dall’interessato, oppure venivano programmate proprio per non condividere le decisioni con l’assessore dimissionario?", si domanda. Quindi, come Pd e Cittadini in Comune nei giorni scorsi, evidenzia che "tra i rimpasti di Giunta dal primo mandato Signorini, Baia per Marco Giacanella dimissionario nell’agosto 2020 con la motivazione "esigenze di lavoro", la cacciata del vicesindaco Yasmin Al Diry a dicembre 2019 e oggi l’uscita di scena di Baia, sembra che in maggioranza e tra assessori ci sia qualche turbolenza. Ne andrebbe della credibilità dell’amministrazione, ormai con i consensi in caduta libera".

Poi pungola l’ex sindaco, oggi assessore regionale, Goffredo Brandoni. Da parte sua, dice Baldassini, "no comment" sulla vicenda. Flash finale sul successore di Baia. Su queste colonne si è detto a più riprese di Elisa Penna, quota Lega, non eletta in Uniti per Falconara: dovrebbe essere nominata dopo le elezioni. "L’accordo pre-elettorale sarà rispettato? – chiede Baldassini, in virtù del passaggio, in Regione, di tre consiglieri dal Carroccio al Misto –. Che peso avrà il partito alle prossime Europee? I vari Luca Cappanera (182 voti), Giorgia Fiorentini (134 voti) e Matteo Maculan (213 voti) avanzeranno richieste?".

Giacomo Giampieri