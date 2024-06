Sono arrivate due belle giraffe

Il Parco Zoo Falconara abbraccia Stefan e Mandela, due nuove giraffe ospiti del reparto dedicato. Hanno tre e dieci anni e sono alte tre e cinque metri. Sono arrivate nella struttura di Barcaglione alcune settimane fa. La più giovane proviene dallo zoo di Kolmården, in Svezia, mentre la più grande dallo zoo di Montpellier, in Francia. Entrambe si sono subito ambientate al meglio ed hanno fatto amicizia con Biton, storica giraffa del Parco. L’animale, 11 anni, era rimasto solo dopo la recente scomparsa di Cody, giraffa di Rothschild. Il giardino zoologico si è quindi attivato per dare a Biton nuovi compagni di vita. Il coordinatore della specie, valutata la situazione nei vari zoo d’Europa, ha trovato i due esemplari maschi più idonei a ricreare il gruppo, ovvero Stefan e Mandela. Tra i tre animali c’è stata subito sintonia. Scrutano l’ambiente e mangiano fieno, foglie, pellet e frutta. Ai visitatori più curiosi non sfuggirà il loro bellissimo manto, ognuno diverso dall’altro sicché appartengono a tre sottospecie diverse. Oltre alle giraffe, il 2024 aveva già visto gli arrivi dei canguri grigi orientali e di un pitone reticolato.