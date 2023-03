Sono oltre 700 le persone scomparse nelle Marche negli ultimi 40 anni. Nel solo 2021 sono state presentate 137 denunce di minori scomparsi, di questi solo 82 sono stati ritrovati. Ne mancano all’appello 55. Purtroppo i numeri sono in crescita come testimonia anche l’associazione Penelope Marche Odv nato dopo l’esplosione del caso del piccolo Sergio Isidori che scomparve misteriosamente nel 1979 da Villa Potenza a 5 anni e mezzo. Molte sono le piste battute negli anni dagli investigatori, che però non hanno portato ad alcun risultato concreto. Sergio è svanito nel nulla, ma la sorella Giorgia Isidori insieme alla sua famiglia non ha mai smesso di cercarlo e ha fondato la rete territoriale Penelope Marche, di cui è presidente.

Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, in Italia dal 1 gennaio 1974 al 30 novembre 2021 risultano 68.027 persone da rintracciare. Nel solo 2021 (dal 1 gennaio al 30 novembre) sono state presentate 17.650 denunce di scomparsa di cui ben 11.023 relative a minori. Solo 4.491 minori sono stati ritrovati, mentre 6.532 sono ancora da rintracciare.Le cause di scomparsa di minori più frequenti sono quelle in cui i bambini sono vittime di reato (rapimenti o della criminalità organizzata), altri casi riguardano l’allontanamento volontario (da strutture d’accoglienza, residenze protette, o per paura causate da fenomeni di bullismo e cyberbullismo). Molti i casi di sottrazione di minori da parte di genitori e parenti, quando si ha a che fare con i matrimoni misti in cui un ex coniuge, spesso le madri, scappano nel paese d’origine portando con sé i figli. Il caso di Andreea Rabciuc, è solo il più recente. Penelope Marche sta fornendo assistenza legale alla mamma di Camey Mossamet, la 15enne originaria del Bangladesh scomparsa nel 2010 da Ancona e i cui resti sono stati ritrovati nel 2018 nel pozzo dell’Hotel House di Porto Recanati. L’unico indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della ragazza è il fidanzato.