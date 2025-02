Sorpresa, ecco la pizza fast food: "Così si risolve l’assenza di personale"

Servire una pizza ottima in modo semplice, veloce e alla portata di tutti. Alla Baraccola apre "Gep, Genuine Esposito’s Pizza", la prima pizzeria dove si può ordinare con App e attraverso un totem che si trova in loco. L’inaugurazione è prevista oggi, alle 17, in via Bruno Buozzi 8. E’ dotata di un laboratorio per la preparazione e cottura ma non ha una sala interna di attesa per il pubblico. L’unico contatto è uno sportello aperto e dedicato alla clientela dove ritira l’ordine fatto. Non c’è una bancone di vendita o l’interno con tavolini dove sedersi e mangiare perché il prodotto è da asporto. Al lavoro, nel retro, un team di pizzaioli e collaboratori che pensano a condire la pizza scelta, a cuocerla e a passarla tramite l’apposita finestra di comunicazione con l’esterno. Più di un drive in della pizza dove non si passa con l’auto accanto ma la funzione è molto simile. Una idea innovativa, in stile fast food, per ridurre i tempi di attesa e consegnare al cliente un prodotto scelto in base alle proprie esigenze.

Dietro Gep ci sono tre fratelli che da anni vivono ad Ancona, originari di Napoli, il regno della pizza. Sono Gimmy, 34 anni, Adriano, 37 anni e Raffaele Esposito, 39 anni, fondatori del progetto, che hanno voluto investire nel territorio anconetano con l’idea di aprire presto altri punti vendita simili. Dietro il progetto c’è una holding di cui fanno parte più aziende (sempre di famiglia) che operano in diversi settori. "L’idea della pizza fast food nasce dall’amore della pizza – spiegano i tre fratelli – con l’obiettivo di risolvere un problema comune che affligge molti imprenditori, la mancanza di professionisti specializzati. Occorreva trovare una soluzione pratica, di qualità ed efficiente che permettesse di investire in un progetto come il nostro, di semplificare i processi, ottimizzare le tempistiche e ridurre il problema di personale. Abbiamo studiato a lungo il settore e testato 50 farine italiane prima di arrivare al prodotto scelto. Abbiamo già un seguito, ci sono imprenditori pronti ad aprire altre attività ad Ancona, Pesaro e anche Varese". Per chi non è pratico di App (che si può scaricare gratuitamente sotto il nome di Gep) e totem può telefonare perché la pizzeria prende ordini anche telefonici. Si possono portare via anche solo le basi senza condimento. I formati delle pizze sono tre, al piatto, pizzetta e quella rettangolare. C’è anche per celiaci e impasti a basso contenuto glicemico.