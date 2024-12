Spacciava eroina: nei guai un 40enne

Sono stati gli spostamenti quasi quotidiani fuori provincia ad insospettire i poliziotti che hanno sorpreso un 40enne senigalliese, pluripregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti, con 5 grammi di eroina. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Agli agenti del Commissariato di Senigallia, coordinati dal vice questore Mabj Bosco, non è sfuggito il transito di alcune auto con a bordo persone note alle forze dell’ordine in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Un monitoraggio, quello effettuato dai poliziotti della squadra anticrimine, messo in atto nella costante attività negli ambienti della movida cittadina e zone limitrofe finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. L’uomo, su cui gli agenti avevano acceso i riflettori è stato fermato e ha consegnato cinque grammi di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione presso l’abitazione consentiva di rinvenire un bilancino di precisione e altro materiale atto al confezionamento di stupefacente in dosi e due flaconi di metadone integri. Quello nei confronti del 40enne non è l’unico provvedimento attuato dalla polizia: nei giorni scorsi un giovane è stato sorpreso in possesso di hashish ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dell’operazione sono state segnalate alla Prefettura tre assuntori.

Una vera e propria task force quella messa in atto dai poliziotti per arginare il consumo e lo spaccio di droga: attenzionate diverse aree della città, tra cui i luoghi abitualmente frequentati da pusher e tossicodipendenti. Nel mirino anche il campus scolastico, le fermate dei mezzi pubblici e le zone frequentate da giovanissimi. Riflettori accesi anche nel parterre della Rocca Roveresca dove per le festività è stata allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio.