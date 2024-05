Sparisce murale di Blu, Comune sott’accusa

I murales di Blu patrimonio della spiaggia di velluto, i senigalliesi si mobilitano per salvare quello nel parterre della Rocca Roveresca. A scatenare la polemica è stata la cancellazione di un murales sulle mura dei bagni del Parco della Pace, anche se l’opera era già stata in parte danneggiata a causa delle scritte che negli anni erano state fatte sopra il disegno. Con il passare degli anni, i murales del senigalliese Nicola Mariani, in arte Blu, sono considerate delle vere e proprie opere d’arte, un patrimonio prezioso nel mondo della street art e non solo: l’artista è stato definito il "Banksy italiano" ed è stato inserito nella lista dei dieci migliori street artist in circolazione sia dal The Observer che dal The Guardian. Qualcuno ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale, che si è dichiarata estranea riguardo alla cancellazione del murale. "Nessun addetto comunale ha ricevuto l’incarico di sbiancare il muro dei bagni pubblici alla Pace – precisa l’assessore all’ambiente, Elena Campagnolo – né tantomeno c’era la volontà dell’amministrazione comunale di oscurare il murales di Blu". La struttura sarà a breve demolita per realizzare un bagno nuovo e proprio per questo motivo non era in programma una ritinteggiatura del fabbricato esistente. Una cancellazione che ha fatto mobilitare un gruppo di senigalliesi, che ora vuole tutelare il murale, anch’esso opera di Blu, presente nel parterre della Rocca Roveresca. "Ne resta soltanto uno, sotto la Rocca Roveresca", dicono i cittadini. "Per questo assieme ad altri cittadini chiediamo all’amministrazione comunale di salvaguardare l’opera, uno degli ultimi esempi rimasti dei primissimi lavori di Blu, quando ancora utilizzava bombolette di vernice spra – si legge nell’appello di alcuni senigalliesi –. Un’opera che potrebbe entrare a fare parte del circuito museale a cielo aperto presente in città, attraverso il quale è possibile visitare sculture e opere disseminate per le vie del centro storico". L’artista senigalliese Nicola Mariani, in arte Blu, ha ‘dipinto’ i muri di tutto il mondo: le sue opere si trovano infatti in America Latina, nell’America del nord, in Palestina, dove ha dipinto, insieme ad altri artisti, una della barriera di separazione israeliana nei pressi di Betlemme. Ma anche in Spagna, nella Repubblica Ceca, in Portogallo, in Danimarca, in Germania e in Italia, dove ha iniziato tra la spiaggia di velluto e Bologna, città italiana che possiede il maggiore numero di sue opere.