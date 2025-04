"Spazio per le donne" da oggi a Torrette tra accoglienza, ascolto e varie attività

"Spazio per le donne" è una iniziativa che prenderà avvio oggi alle 16, in via Esino 60, nel quartiere Torrette. L’attività nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dove il gruppo è elemento portante per un percorso che si svolge in un clima di accoglienza, ascolto, rispetto e non giudicante. La condivisione sarà su emozioni, bisogni e desideri. Attività come canti, musicoterapia, yoga e minfulness, arte e altro contribuiranno alla coesione e all’attività d’insieme del gruppo. Il progetto è coordinato da due esperte: Manuela Bocchetta e Barbara Vagnini. Per info contattare 3470176207 oppure 3299293058. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ancona.