"Spogliatoi della palestra, ex scuola di Castel D’Emilio: ancora problemi"

Sono stati i tre consiglieri di minoranza di Insieme per Agugliano a effettuare un sopralluogo in tre edifici pubblici accompagnati dall’ingegner Bini del Comune di Agugliano. "Il 18 gennaio le stanze dell’ex scuola di Castel D’Emilio erano invase da piccioni e tutte piene di guano e animali morti a causa di una finestra lasciata aperta. Dopo la nostra richiesta di sopralluogo il Comune è intervenuto per pulire e disinfestare la struttura ma a oggi ci sono ancora zone sporche di guano e acqua per terra – dicono -. La scuola dell’infanzia Il girotondo di recente costruzione presenta diverse problematiche: la vetrata della palestra ad esempio, già oggetto di un primo intervento di riparazione appena inaugurata, risulta ancora oggi dall’inizio di questo anno scolastico rotta e non sostituita e i lucernari trasparenti che caratterizzano gli ambienti di nuova edificazione vengono coperti esternamente da precari teli verdi per limitare il surriscaldamento degli spazi interni. Da ultimo gli spogliatoi della palestra di via San Bernardino adiacente la nuova scuola materna presentano lesioni lungo le pareti e sono oggetto di un nuovo progetto esecutivo di consolidamento del solaio di fondazione deliberato dalla giunta nel dicembre scorso. I lavori non sono ancora iniziati, approfondiremo".