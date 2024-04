Ieri sera all’abbazia Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle erano in tantissimi per una veglia di preghiera per il "missionario gentile". Un raccoglimento fatto di ricordi, emozioni e tante lacrime. Poi gli occhi al cielo dove padre Matteo "sta sicuramente sorridendo" si lasciano scappare alcuni amici. Quattro anni fa il vescovo di Senigallia Franco Manenti e il vescovo emerito Giuseppe Orlandoni, insieme a un gruppo di fedeli, erano saliti in aereo per prendere parte all’inaugurazione della chiesa di Dianra Village, in Costa d’Avorio. Padre Matteo, attraverso i social network aggiornava i fedeli sui progressi e gli aiuti che arrivavano nel suo villaggio.