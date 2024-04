"Stadio, la copertura era nel progetto"

"La realizzazione della copertura era prevista e lo si capisce anche dalla presenza delle riprese dei ferri e dalle gabbie metalliche dei pilastri realizzate e posate nella sommità della tribuna". Così il capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, in risposta all’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi dopo che, quest’ultima, aveva specificato che l’opera, "almeno inizialmente non prevederà la copertura". Realizzarla comporterebbe trovare altri 300mila euro, al momento non presenti nelle disponibilità dell’Ente. Polita incalza, forte di una delibera di Giunta e una determinazione dirigenziale. "Le strutture di elevazione in cemento armato, se non completate dalla copertura, rimarranno senza ‘testa’, e ciò le renderà non solo inutili, ma anche dannose – aggiunge –. Esposte alle intemperie si usureranno in breve tempo, costringendoci a spendere altri soldi pubblici. Ci si chiede quali lavorazioni abbiano di fatto determinato un incremento dei costi, tali da compromettere la realizzazione di quanto inserito nel progetto". A proposito di sport, lunedì alle 12 è stata convocata una Commissione in cui si discuterà anche la situazione dell’agibilità degli impianti sportivi.