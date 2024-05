Stagione concertistica "Linfa", ecco l’Accademia dei Dissennati

Torna la stagione concertistica "Linfa", promossa dalla scuola "G.B. Pergolesi" di Jesi in collaborazione con Organizzazione Eur. Il debutto stasera alle 21 con l’esibizione dell’Accademia dei Dissennati e Lumos Vocal Ensemble, per la direzione del maestro Lorenzo Chiacchiera e un repertorio che spazia da Monteverdi, Palestrina, Bonato, Arcadelt, Bettinelli e Donati. La formazione dei Dissennati, nata nel 2014 da alcuni studenti della classe di Canto Rinascimentale e Barocco del conservatorio Pergolesi di Fermo e dal docente Maestro Marco Scavazza, si caratterizza per la rarità del repertorio proposto: dall’interpretazione cantata del testo poetico alla ricerca di una vocalità ottimale per il repertorio madrigalistico.

Ingresso: 10 euro, ridotto 5. (Info: 0731.205856).