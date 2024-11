Stagione di prosa tra comicità e intime riflessioni

Risate, comicità ma anche profonde e intime riflessioni. Sarà un cartellone unico di prosa con 12 spettacoli, da gennaio a giugno per Jesi e Maiolati Spontini.

Il sipario si alzerà il 17 gennaio (ore 21) con "Amanti", commedia brillante e divertente scritta e diretta da Ivan Cotroneo, protagonisti i scena Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. Il 29 gennaio il grande regista tedesco Peter Stein dirigerà Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone ed Emilia Scatigno in "Crisi di nervi": tre atti unici di Anton Cechov. Stein per questo spettacolo ha ricevuto il prestigioso Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2024 come migliore regia. Ispirata a una notizia vera, "Il ministero della solitudine di Lacasadargilla", regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, in scena il 15 febbraio, è una scrittura originale che indaga la solitudine per flash, incontri, partiture all’orlo di una danza. Cinque attori - Caterina Carpio, Tania Garribba. Con un’inedita interazione fra teatro e cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, il 4 marzo "Strappo alla regola", nuova commedia di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano, tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia e va dritta al cuore. La regista Giorgina Pi aggiunge una terza tappa al progetto che comprende gli spettacoli Tiresias e Guida immaginaria con Lemnos, al Pergolesi il 26 marzo.

Lo spettacolo, con alcuni interpreti storici della compagnia Bluemotion, prende le mosse da una riflessione sul mito di Filottete, confrontandosi con l’omonima tragedia di Sofocle e con le vicende biografiche, i diari, le poesie, i racconti delle tante persone antifasciste greche che vennero confinate, torturate, uccise in Grecia dal 1946 al 1974, in primo luogo il grande poeta Ghiannis Ritsos. Antonio Latella regista, indiscusso maestro del teatro europeo, e anche autore con Federico Bellini, affronterà il 12 aprile, con la forza e l’intelligenza dell’arte, il tema del femminicidio in Wonder woman affidandone l’interpretazione a Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara e Beatrice Verzotti. Elena Bucci, premio Valeria Moriconi Protagonista della scena 2024 – e Marco Sgrosso, saranno protagonisti di un emozionante spettacolo Risate di gioia, dedicato ai tanti mestieri del teatro di un tempo, il 9 maggio.

Fuori abbonamento al Teatro Valeria Moriconi di Jesi: il 14 dicembre approderà A Toys Orchestra, punto di riferimento del panorama musicale indipendente, con una tappa del tour del nuovo album Midnight Again. Il 13 giugno Marina Occhionero presenterà la sua ricerca scenica in forma di Cantiere aperto, dopo il periodo di residenza a Pesaro.

Il 23 gennaio Parigi inaugura il trittico di proposte al Teatro Spontini. Uno spettacolo di Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore, che racconta gli anni in cui la Ville Lumière è stata lo scenario di incontri che hanno segnato l’arte del XX secolo. Cosa sono le nuvole, il 21 febbraio con la voce di Anna Maria Castelli, la chitarra di Adriàn Fioramonti, la fisarmonica di Thomas Sinigaglia e la batteria di Stefano Rapicavoli, affronterà gli intramontabili brani di Domenico Modugno. Paolo Rossi concluderà la stagione a Maiolati il 13 marzo con il suo nuovo lavoro Operaccia Satirica. La guerra dei sogni. Info e biglietti: 0731 206888.