Stalking per vendicarsi Non potrà più avvicinarsi

Lo stalking non ha colore. E non guarda in faccia a nessuno, uomini e donne che siano. Lo stalking è una malattia, prima i tutto mentale, che si traduce in fatti ossessivi e maledettamente concreti. La polizia di Ancona è stata per mesi alle costole di una ragazza di 22 anni che per vendetta stava rendendo la vita impossibile ad alcune persone con cui aveva un contatto quotidiano per motivi di lavoro e affettivi. Una morbosità estenuante da convincere gli investigatori a chiedere alla Procura di emettere un divieto di avvicinamento nei confronti della ragazza, accusata di stalking e diffamazione aggravata continuata. Misura cautelare che comprende anche la semplice comunicazione con le vittime dei reati. La vicenda investigativa trae origine da una serie di reiterate molestie poste nei confronti della parte offesa ad opera dell’indagata che, per un breve periodo, aveva lavorato sotto le dipendenze della vittima e di suo fratello, che gestiscono un esercizio pubblico.

Le condotte persecutorie e diffamatorie ebbero inizio dal licenziamento dell’indagata avvenuto la scorsa estate, motivato dalla condotta inappropriata ed irrispettosa da lei tenuta sul luogo di lavoro.

La 22enne, utilizzando svariati account e tramite diversi profili aperti su social network, pubblicava ed inviava, al compagno, al fratello e alla sorella, della persona offesa, una serie di messaggi gravemente ingiuriosi e gravemente minacciosi.

Le minacce ricevute e gli atti persecutori hanno indotto nelle persone offese un grave stato di ansia che hanno portato a modificare le proprie abitudini di vita in particolar modo negli spostamenti quotidiani.

L’attività investigativa della Polizia terminata con la richiesta di applicazione di idonea misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è culminata con il divieto di avvicinamento disposto dal Gip di Ancona a carico della giovane, a non meno di 500 metri dalle vittime, nonché il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.

Ieri mattina sono stati i poliziotti della Squadra Mobile a dare esecuzione al provvedimento del Gip, raggiungendo l’indagata nella sua abitazione dove gli è stato notificata l’ordinanza emessa a suo carico con indicate le prescrizioni a cui dovrà attenersi.