Stop ai lavori sull’Asse, si inizia in via Bocconi. Pronte le nuove aiuole

Corsa contro il tempo per sistemare la città in vista del G7 Salute. Completati ieri i lavori sull’Asse Nord Sud con l’intervento nella corsia di sorpasso, da Tavernelle a Vallemiano, in direzione centro. Da lunedì a venerdì prossimi via ai lavori su via Bocconi che interesseranno entrambe le corsie. La circolazione sarà comunque garantita ma a corsie alternate, con la chiusura temporanea di tratti di corsia di marcia a seconda dello stato di avanzamento dei lavori. Anche in questo caso si tratta di interventi di risanamento e ripristino del fondo stradale ammalorato, con particolare attenzione ai punti più danneggiati. Meteo permettendo anche le opere su via Bocconi dovrebbero essere terminate entro la prossima settimana.

Attenzione particolare anche alla manutenzione del verde. Già fatti gli interventi su aiuola a lato di piazzale Italia, aiuole del tempietto della Mole, nella zona del Duomo, di via Bocconi, Porta Pia e della rotatoria di piazzale Rosselli. Ieri sono finiti i lavori di riqualificazione del verde della rotatoria fuori della galleria del Risorgimento, la prossima settimana sarà la volta della manutenzione dei prati e delle siepi della città mentre si completeranno i lavori di sistemazione delle alberature lungo la strada e la Baia di Portonovo.