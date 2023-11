"Stop al circo a Passo Varano": la giunta dice no

Circo a a Passo Varano, il consigliere di sinistra Francesco Rubini (Altra Idea di Città) chiede alla giunta di interrompere le rassegne con la presenza degli animali e trova una sponda buona nell’assessore con delega proprio alla parte dedicata agli animali, Orlanda Latini. Rubini ha chiesto all’assessore se fossero stati fatti i dovuti controlli in rispetto alle normative vigenti in base alle condizioni in cui venivano tenuti gli animali selvatici stessi: "I controlli sono stati fatti da parte dell’Ast 2, l’autorità competente _ ha confermato la Latini _, ma non sono emerse anomalie. Quanto alla necessità di chiudere la porta alle attività circensi che utilizzano gli animali, se facessimo le imprese farebbero ricorso in tribunale e ciò ci coinvolgerebbe in lunghi contenziosi che vogliamo evitare. Se fosse per me non esiterei un solo minuto a vietarli quegli spettacoli con animali. Tutto è regolato da una legge addirittura del 1968, nel frattempo le cose sono cambiate, è tempo che cambi anche la norma. Nel 2024 in Parlamento è in programma la discussione su una legge in tal senso". Restando alla cronaca cittadina, ieri gli operai del Comune hanno transennato un pezzo di marciapiede lungo via Palestro dopo il cedimento di alcune parti in muratura da un palazzo. Dentro il transennamento c’è finito pure il parcometro però.